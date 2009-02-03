Motosiklet sektörü Çin ve kriz mağduru

2008’in ilk 10 ayında 185 bin adet satış yapan sektör, krizin etkisiyle 2009 yılında bu rakamın yaklaşık 80 bine gerilemesini bekliyor.



Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Kadir Kutluay, "2008'in ilk on ayında 185 bin adet motosiklet satışı yapan sektörün, küresel mali krizin etkisiyle 2009 yılı beklentisinin 70-80 bin civarında olduğunu" bildirdi.



Kutluay, geçen yıl 2007'ye göre yüzde 3 büyüme kaydeden sektörün, dünya geneline hâkim olan küresel mali kriz nedeniyle 2009 yılı beklentilerini düşürdüğünü belirtti.



Geçen yılın ilk 10 ayında 185 bin adet satış yaptıklarını, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 70-80 bine düşmesini beklediklerini ifade ederek, "Üç yıl önce Çin'den Türkiye'ye gelen yaklaşık 700 bin motosiklet ucuz olması nedeniyle pazarı büyüttü ancak, kalitesiz olması tüketiciyi motosikletten soğuttu. Ayrıca, Çin ürünlerinin bayi ağının geniş olmaması, vatandaşların satış sonrası hizmette sıkıntı yaşaması sektörün genelini olumsuz etkiledi" dedi.



Kutluay, Çin'den üç yıl önce gelen motosikletlerden halen 80 bin kadarının piyasaya sürülmediğini tahmin ettiklerini, taleplerdeki daralma nedeniyle de Çin'den ithalatın kesildiğini ifade ederek, motosiklet severlerin Çin malını dikkate almamalarının, hem sürüş keyfi, hem de kalite açısından kendi menfaatlerine olacağını kaydetti.



Türkiye'nin yüzde 35'i motosiklet karşıtı



Önce Çin'in, ardından da dünya genelindeki ekonomik krizin olumsuz etkilerini yaşadıklarını ifade eden Kutluay, bu olumsuzlukları bertaraf etmenin yanı sıra, motosiklet sevgisini yaratmada yol gösterici olması amacıyla Türkiye genelini kapsayan araştırmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin yüzde 35'i motosiklet karşıtı, yüzde 23'ü sevmiyor, yüzde 36'sı seviyor, yüzde 6'sı ise görüş belirtmiyor. Sevmeyen grubun gerekçesi kullanmak istememelerinden kaynaklanıyor. Motosiklet karşıtları ise kullanmadıkları gibi kullanmak isteyenlere de engel oluyor. Onlara göre motosiklet tehlikeli ve kaza yapma riski yüksek bir araç. Oysa, 2006 yılında Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre mevcut arabaların yüzde 12'si kazaya karışırken, motosikletlerin ise sadece yüzde 1,5'i kaza yapmış. Karşıt olanların ve sevmeyenlerin oranlarını azaltmak için akademisyenler ile ortak çalışma yapmayı planlıyoruz."

