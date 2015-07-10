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Yaşam

Motosiklet kullanan 98’lik nine: Beni bu hevesimden vazgeçiremeyecekler

Oğlundan eğitim alan Hamide Karabulut, motosiklet kullanabilmek için ailesiyle sık sık kavga ediyor

10 Temmuz 2015 17:38

Samsun'da yaşayan 98 yaşındaki Hamide Karabulut, iki ayda motosiklet kullanmayı öğrendi. Oğlundan eğitim alan Hamide Nine ailesinin tüm tepkisine rağmen, bu tutkusundan vazgeçmeyeceğini söyledi. Çılgın nine, “Torunlarım ve çocuklarım motosiklet kullanmama karşı çıkıyor ama beni bu hevesimden vazgeçiremeyecekler” dedi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki Hamide Karabulut, oğlu İbrahim Karabulut'un işe gidip gelebilmek için aldığı motosikletle kendisini gezdirmesini istedi. Motosiklet kullanmak isteyen Hamide Nine’ye oğlu İbrahim ve gelini Nilgün Karabulut karşı çıktı.

Hamide Karabulut, "Beni bu isteğimden vazgeçiremediler. İki aydır oğlumdan eğitim alıyorum. İki ay içinde vitesli bir motosikleti kullanmayı öğrendim" dedi. Karabulut, 8 çocuğu olduğunu belirterek, "En büyüğü 73 yaşında. Torunlarım ve torunlarımın çocuklarının sayısını bilmiyorum. Torunlarım ve çocuklarım motosiklet kullanmama karşı çıkıyor ama beni bu hevesimden vazgeçiremeyecekler" diye konuştu.

Nilgün Karabulut ise kayınvalidesinin motosiklet kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade ederek, "Yaşlılık nedeniyle işitme problemi var. Okuma yazması yok. Zaten çok yaşlı ve zor yürüyor ancak her gün motosiklet kullanabilmek için hepimizle kavga ediyor" dedi. İbrahim Karabulut da bu konuda ısrarlı davranan annesine, oğlu Hasan ile motosiklet kullanmayı öğrettiklerini dile getirdi. Komşuları ise Hamide Karabulut'un motosiklet kullanmasına şaşırdıklarını ve onu hayretle izlediklerini belirtti.

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