Motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Caner’in organları 7 kişiye umut oldu

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen İlçesi\'nde, geçirdiği tek taraflı motosiklet kazası sonrası Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Caner Öner’in beyin ölümü gerçekleşti. Öner’in organları organ bekleyen 7 kişiye umut oldu.

Gönen İlçesi’nde önceki gün motosikletiyle hareket halindeyken geçirdiği tek taraflı kaza ardından ağır yaralanan 30 yaşındaki Caner Öner Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Caner Öner’in dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onay vermesn ardından yapılan ameliyat ile Caner Öner’in kalp, akciğer, karaciğer, iki böbrek ve korneaları alındı. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, Caner Öner’in yedi organının nakil bekleyen hastalara umut olduğunu söyledi. Atıcı, \"Kalp ve akciğerler Ankara Türkiye İhtisas Hastanesine uçak ile, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne karaciğer, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine iki böbrek ve kornealarının nakil bekleyen hastalara nakledilmek için ekipler tarafından götürüldü\" dedi.

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