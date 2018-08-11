Motosiklet ile çarpışan kamyonet çalıntı çıktı: 1 yaralı, 1 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan sorgulamada, trafik kazasına karışan kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Suriyeli kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, öğleden sonra Mahmudiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T. (13), yönetimindeki 16 EL 435 plakalı motosiklet, Suriyeli Uveyyd E. yönetimindeki 16 DU 971 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yaralanan Serkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçlar üzerinde sorgulama yaptı. Sorgulamada, kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çekiciye yüklenen kamyonet, sahibine teslim edilmek üzere karakol bahçesine götürülürken, Suriye Uyruklu Uveyyd E. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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