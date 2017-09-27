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Motosiklet, hafif ticari araçla çarıştı; 2 ölü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

27 Eylül 2017 03:37

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi\'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Ömer Duman yönetimindeki 06 R 1301 plakalı motosiklet, üst geçit çıkışında Naim Şahin yönetimindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Duman ile yanındaki 32 yaşındaki Abdülkadir Emre Abö yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Duman ve Abdülkadir Emre Abö, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Naim Şahin gözaltına alındı.

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