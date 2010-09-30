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Spor

MOTOSİKLET FEDERASYONU'NDA ''YÖNETİM DÜŞTÜ''  ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 13:12

-MOTOSİKLET FEDERASYONU'NDA ''YÖNETİM DÜŞTÜ''  ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Motosiklet Federasyonu'nda, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerden 19 kişinin istifa etmesinin ardından yönetim, statü gereği düştü. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Tahkim Kurulu'nun, federasyon başkanı Süleyman Memnun'a daha önce 3 ay hak mahrumiyeti cezası vermesi ve ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamamasının ardından federasyonda istifalar hızlandı. Daha önce yönetim kurulu asil ve yedek üyelerden 13 kişinin istifasının ardından bir hafta içinde Paul Lebbink, Alaattin Yılmaz, Salih Yerlikaya, Ercan Ülkü, Necati Erdal ve Ali Ekber Ekici'nin de istifasıyla yönetim kurulu, statü gereği fiilen sona erdi. GSGM Tahkim Kurulu'nun, federasyonu olağanüstü genel kurula taşıyacak kayyum ataması yapması bekleniyor. Federasyonda 14 asil ve 14 yedek yönetim kurulu üyesi bulunuyordu.

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