Motorola dört bin kişiyi işten çıkaracak

Şirket tarihinin en büyük satın alımına bu yıl başında imza atarak Motorola’yı devralan Google, kendi akıllı telefonlarını üreteceği şirkette ilk büyük değişikliklere çalışan azaltarak başlıyor.



AllThingsD sitesine konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, Google 20 bin çalışanı olan Motorola’nın personelini yüzde azaltmayı planlıyor. İşten çıkarılacak dört bin kişinin büyük kısmının, ABD dışındaki Motorola çalışanları olacağı öne sürüldü.

Konu hakkında AllThingsD’ye konuşan bir Motorola yetkilisi, “Mobil cihaz birimini karlı bir şekilde çalıştırmak için çalışanlarımızın bir kısmını istemesek de işten çıkarmak zorundayız... Zor bir dönüş süreci geçiriyoruz ve bu dönemde işten çıkarılacak çalışanlara yeni bir iş bulmaları dahil her konuda yardımcı olunacak” dedi. Şirketteki personel azaltımı hakkındaki ilk bilgi dün New York Times’da yer aldı.



Birçok tesis kapanıyor



Google’ın, Motorola’da yaşanacak yeni dönüşüm sürecinde 94 mobil cihaz üretim tesisini de kapatmayı planladığı belirtildi. Motorola’nın ABD’nin California, Sunnyvale ve Çin’in başkenti Pekin’deki tesislerinin açık kalacağı, ayrıca Illinois eyaletindeki tesisinin de Chicago kentine taşınacağı bilgisi verildi.

Motorola’yı Mayıs ayında kesinleşen satın alımla 12,5 milyar dolara devralan Google’ın, akıllı telefon üreticisiyle nasıl bir ürün stratejisi benimseyeceği henüz bilinmiyor. Satın alımın ardından Motorola’da ilk olarak önemli kadro değişiklikleri yaşanmış ve CEO Sanjay Jha’nın yanı sıra üst düzey yöneticiler Christy Wyatt, Bill Ogle, John Bucher ve Juergen Stark şirketi terk etmişti.

Yeni yöneticiler arasında, Pentagon’un özel Ar-Ge kurumu DARPA’nın eski başkanı Regian Dugan bulunuyor. Mart ayında Google’a katılan Dugan, Motorola’daki teknoloji biriminin başında olacak. Diğer önemli yeni transferler arasında Amazon ve Nokia’da yöneticilik yapmış Mark Randall ve Marsh & McLennan danışmanlık şirketinin eski mali işler sorumlusu Vanessa Wittman yer alıyor.