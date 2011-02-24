-MOTORLU ARAÇ SAYISI YÜZDE 5,44 ARTTI ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye'de geçen yıl toplam 930 bin 603 aracın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı araç sayısı önceki yıla oranla yüzde 5,44 artarak 15 milyon 95 bin 603'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 Aralık ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl toplam 930 bin 603 aracın trafik kaydı yapılırken, 151 bin 700 aracın da trafikten kayıtları silindi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yıl 778 bin 930 adet artarak 15 milyon 95 bin 603'e ulaştı. 2009 yılında 14 milyon 316 bin 700 olan toplam trafikteki araç sayısı 2010'da yüzde 5,44 artış gösterdi. Geçen yıl toplam otomobil sayısı önceki yıla oranla yüzde 6,3, kamyonet sayısı yüzde 8,8, özel amaçlı taşıt sayısı yüzde 4, otobüs ve motosiklet sayıları yüzde 3,7'şer, kamyonet sayısı yüzde 2,7, minibüs sayısı yüzde 0,76 artarken, kamyon sayısında yüzde 0,1 azalma oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların yüzde 50'sini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 9,3'ünü traktör, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 2,6'sını minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen yıl Aralık ayında 91 bin 744 taşıt trafiğe kaydoldu. Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 55,4 pay ve 50 bin 845 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 22,3 pay ve 20 bin 485 adet ile kamyonet, yüzde 8,9 pay ve 8 bin 122 adet ile motosiklet, yüzde 7 pay ve 6 bin 446 adet ile traktör takip etti. Aralıkta trafiğe kaydolan araçların 5 bin 846 adedini de (yüzde 6,4 pay) minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralıkta trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 91 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 112,4, minibüste yüzde 124,9, otobüste yüzde 106,4, kamyonette yüzde 77,6, kamyonda yüzde 181,6, motosiklette yüzde 13,6, traktörde de yüzde 162,7 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 71,5 azalma azalış oldu. -EN ÇOK TESCİL BELGESİ ALAN MARKA RENAULT- Kasımda trafikten ilk defa tescil belgesi alan 50 bin 845t otomobilin yüzde 14,2'sini Renault, yüzde 11,1'ini Opel, yüzde 9'unu Ford, yüzde 8,2'sini Toyota, yüzde 8'ini Volkswagen, yüzde 7,7'sini Tofaş-Fiat, yüzde 7,6'sını Hyundai, yüzde 3,6'sını BMW, yüzde 3,1'ini Nissan, yüzde 27,5'ini de diğer markalar oluşturdu. -YILLARA GÖRE TAŞIT SAYISI- 2000 yılında 4 milyon 422 bin 180'i otomobil olmak üzere 8 milyon 320 bin 449 adet olan taşıt sayısı, 2010 yılı sonu itibarıyla 7 milyon 544 bin 871'i otomobil olmak üzere 15 milyon 95 bin 603'e yükseldi. Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı şöyle: /* Yıl Toplam Otomobil ---- ----------- ---------- 2000 8.320.449 4.422.180 2001 8.521.956 4.534.803 2002 8.655.170 4.600.140 2003 8.903.843 4.700.343 2004 10.236.357 5.400.440 2005 11.145.826 5.772.745 2006 12.227.393 6.140.992 2007 13.022.945 6.472.156 2008 13.765.395 6.796.629 2009 14.316.700 7.093.964 2010 15.095.603 7.544.871 */