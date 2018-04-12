Motorinin litresine iki günde 30 kuruş zam

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Döviz kurlarındaki tırmanış ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak motorinin litresine bu gece yarısı da 13 kuruş zam geliyor. Böylece, motorinin litresine iki günde toplam 30 kuruş zam yapılmış olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası\'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, \"13 Nisan Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor\" denildi.

PÜİS\'ten dün yapılan açıklamada da, \"12 Nisan Perşembe gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor\" denilmişti.

Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliği ve devam eden ticaret savaşı endişesiyle yükseldi. . Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.28 artışla 72.26 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.52 artışla 67.17 dolardan işlem gördü.

Dolar dün yüzde 1.97 artarak 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, yeni güne 4.14 – 4.15 aralığında, dün yüzde 1.21 artarak, 5.1941 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmanan euro da 5.12 – 5.13 aralığında başladı.