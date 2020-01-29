Yapılan indirimin üstünden 24 saat geçmedi, motorine 11 kuruş ÖTV zammı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre motorin listesinden alınan ÖTV’de 11 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorine iki günde yapılan 34 kuruşluk indirimin ardından bu sefer zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimin dün gece yarısından itibaren geçerli olacağını ve pompaya 21 kuruş olarak yansıyacağını belirtmişti.