Yapılan indirimin üstünden 24 saat geçmedi, motorine 11 kuruş ÖTV zammı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre motorin listesinden alınan ÖTV’de 11 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Motorine iki günde yapılan 34 kuruşluk indirimin ardından bu sefer zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimin dün gece yarısından itibaren geçerli olacağını ve pompaya 21 kuruş olarak yansıyacağını belirtmişti.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, motorin listesinden alınan ÖTV’de 11 kuruş zam yapıldı. Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan ‘Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar’a göre motorinin litresinden alınacak ÖTV tutarı 11 kuruş artırıldı.
Düzenlemeden önce motorinin litresinden 1,7945 TL vergi alınırken söz konusu vergi 11 kuruş artırılarak 1,9059’a yükseltildi.
Eşel mobil sistemden sonra yaşanan ÖTV artışları pompaya yansıtılmıştı. Söz konusu ÖTV zammının da pompaya yansıması bekleniyor.