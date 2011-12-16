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Ekonomi

Motorine 3

16 Aralık 2011 12:34

-Motorine 3-7 kuruşluk indirim ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinin (TÜPRAŞ) dün akşam yaptığı düzenlemenin ardından akaryakıt ürünlerinden motorin fiyatlarına 3-7 kuruş arasında indirim yapıldı. Ankara ve İstanbul'da POAŞ bayilerinde litresi 3,92 liradan satılan motorin 10 ürünü 3,85 liraya, İzmir'de 3,89 liradan 3,82 liraya geriledi. Motorin prodizel ismiyle satılan ürün ise Ankara'da litresi 3,83 liradan 3,76 liraya, İstanbul'da 3,84 liradan 3,77 liraya, İzmir'de ise 3,81 liradan 3,74 liraya düştü. OPET bayilerinde Ankara'da litresi 3,87 liradan satılan motorin 3,80 liraya, İstanbul'da 3,85 liradan 3,79 liraya, İzmir'de ise 3,84 liradan 3,78 liraya indi. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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