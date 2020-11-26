Motorine yapılan 33 kuruş zam pompaya 28 kuruş yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 28 kuruş zam geldiğini duyurdu. Ayrıca EPGİS, bir diğer paylaşımında motorine 5 kuruş daha zam geldiğini ancak bunun pompa fiyatına yansımayacağını kaydetti.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk zammın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükselecek.