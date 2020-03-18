Motorine 27 kuruş indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 19/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 27 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."