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Ekonomi

Motorine 17 kuruşluk indirim geliyor

09 Eylül 2020 09:53

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim daha geliyor.

Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Kararın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

TIKLAYIN | Motorinde 21 kuruş indirim!

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