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Ekonomi

MOTORİNDE İNDİRİM ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 15:29

-MOTORİNDE İNDİRİM ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Akaryakıt ürünlerinden motorinin perakende satış fiyatında, bugünden geçerli olmak üzere 4-8 kuruş arasında değişen fiyatlarda indirim yapıldı. AA muhabirinin belirlemelerine göre, 28 Mayıs'tan beri 3,63-3,56 lira olan motorinin litre fiyatı, bugün 3,59-3,48 lira aralığında satılmaya başlandı. Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlerine göre litrede, birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

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