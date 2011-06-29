-MOTORİNDE İNDİRİM ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Akaryakıt ürünlerinden motorinin perakende satış fiyatında, bugünden geçerli olmak üzere 4-8 kuruş arasında değişen fiyatlarda indirim yapıldı. AA muhabirinin belirlemelerine göre, 28 Mayıs'tan beri 3,63-3,56 lira olan motorinin litre fiyatı, bugün 3,59-3,48 lira aralığında satılmaya başlandı. Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlerine göre litrede, birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.