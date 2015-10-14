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Ekonomi

Motorinde indirim

İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

14 Ekim 2015 23:32

Motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere önemli oranda indirime gidildi.

Dünya gazetesinden Selçuk Altun'un haberine göre akaryakıt ürünlerinden motorine 12 kuruş indirim yapıldı. Bu gece yarısından yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litresi 3,90 TL'den 3,78 TL'ye; Ankara'da 3,95 TL'den 3,83 TL'ye düştü.

İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirimde Brent petrolün iki gündür yaşadığı düşüş sonrasında 50 dolar/varil seviyesinin altına inmesi etkili oldu.

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