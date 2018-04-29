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BBC Türkçe

Motorin zammı uygulamaya girdi

Motorine yapılan 13 kuruşluk zam uygulamaya girdi. Böylece motorine bu hafta gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

29 Nisan 2018 20:30

Motorine Cuma günü itibariyle 13 kuruşluk daha zam geldi. Böylece motorine bu hafta gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) Perşembe günü yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denmişti.

Motorine Çarşamba günü itibariyle, Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapılmıştı.

Böylece bu hafta yapılan toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

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