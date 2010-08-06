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Ekonomi

MOTORİN VE KIRSAL MOTORİNE ZAM ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 15:46

-MOTORİN VE KIRSAL MOTORİNE ZAM ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Akaryakıt ürünlerinden motorin ve kırsal motorinin satış fiyatı litrede 6-8 kuruş artırıldı. Alınan bilgiye göre, Ankara'da 2,93-2,95 lira arasında satılan kırsal motorinin litre satış fiyatı 2,99-3,01 liraya, 3,01-3,03 lira arasında değişen fiyatlarla satılan motorinin litresi ise 3,09-3,10 liraya yükseltildi. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor. 

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