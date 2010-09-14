-MOTORİN VE GAZYAĞINA ZAM ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Akaryakıt ürünlerinden kırsal motorin, motorin ve gazyağının perakende satış fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 5-6 kuruş zam yapıldı. 4 Eylül 2010 tarihinden beri litrede 2,88-2,92 lira arasında satılan kırsal motorin 2,94 lira ile 2,98 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Litresi 2,99-3,01 lira arasında satılan motorin 3,04-3,07 liraya çıkarken, 2,39-2,47 liradan satılan gazyağının litre fiyatı da 2,44-2,52 liradan satılmaya başladı. Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlerine göre birim fiyatlarında birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.