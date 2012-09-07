Motor yarışçısı Kemal Merkit rallide geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

"Çöl Kaplanı” lakaplı 52 yaşındaki motosiklet yarışçısı Kemal Merkit, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Transanatolia Rallisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada Kemal Merkit'e çarpan Hollandalı sporcu da kurtulamadı.

Motor Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, Merkit'in ölüm haberini doğrulayarak, "Şimdi ben de yarışın olduğu yere gidiyorum, acımız çok büyük. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız" dedi.

Kemal Merkit ile İtalyan sporcu saatte 20-30 km hızla yan yana giderken arkadan gelen Hollandalı sporcu, Merkit'e çok hızlı bir şekilde çarptı. Yaşanan bu kaza sonucu iki sporcu da hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle yarışlar da iptal edildi.



Kemal Merkit kimdir?



7 Haziran 1960 doğumlu motosiklet yarışçısı. Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Viyana'da işletme alanında lisans eğitim yaptı. Birçok farklı motosiklet disiplininde yarışlara katıldı. 2002 yılında Dakar Rallisi'ne katılan ilk Türk pilot oldu. 2010 Dakar Rallisi'nde "servis desteği olmadan yarışanlar" kategorisinde birinci oldu, 2011 yılında aynı klasmanda ikinci oldu. 2012 yılında ise mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı.



Başarıları



1996 Türkiye Enduro Şampiyonu

1997 Tunus Rallisi

1997 Dubai Rallisi

1998 Atlas Rallisi (Fas)

1998 Dubai Rallisi

1999 Master Ralli

2000 Paris-Dakar Rallisi

2001 Dubai Dessert Challange

2002 Master Ralli

2002 Paris-Dakar Rallisi

2002 Fas Rallisi

2002 400 cc Türkiye Şampiyonluğu

2003 Paris Dakar Rallisi

2003 Rally d'Orient 2005 Enduro Türkiye Şampiyonu

2006 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge

2007 Dakar Rallisi 4.’lüğü

2007 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challange maraton şampiyonluğu

2008 Central Europe Rallisi altıncısı

2008 Trans Orientale rallisi altıncısı

2008 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge

2009 Dakar Rallisi dokuzuncusu

2010 Trans Anatolia Rallisi genel klasman birincisi

2010 Dakar Rallisi servissiz kategorisi birincisi

2011 Dakar Rallisi servissiz kategorisi ikincisi, genel klasmanda 59.