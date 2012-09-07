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Yaşam

Motor yarışçısı Kemal Merkit rallide geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Kemal Merkit ile İtalyan sporcu saatte 20-30 km hızla yan yana giderken arkadan gelen Hollandalı sporcu, Merkit'e çok hızlı bir şekilde çarptı

07 Eylül 2012 13:27

"Çöl Kaplanı” lakaplı 52 yaşındaki motosiklet yarışçısı Kemal Merkit, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Transanatolia Rallisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada Kemal Merkit'e çarpan Hollandalı sporcu da kurtulamadı.

Motor Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, Merkit'in ölüm haberini doğrulayarak, "Şimdi ben de yarışın olduğu yere gidiyorum, acımız çok büyük. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız" dedi.

Kemal Merkit ile İtalyan sporcu saatte 20-30 km hızla yan yana giderken arkadan gelen Hollandalı sporcu, Merkit'e çok hızlı bir şekilde çarptı. Yaşanan bu kaza sonucu iki sporcu da hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle yarışlar da iptal edildi.


Kemal Merkit kimdir?


7 Haziran 1960 doğumlu motosiklet yarışçısı. Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Viyana'da işletme alanında lisans eğitim yaptı. Birçok farklı motosiklet disiplininde yarışlara katıldı. 2002 yılında Dakar Rallisi'ne katılan ilk Türk pilot oldu. 2010 Dakar Rallisi'nde "servis desteği olmadan yarışanlar" kategorisinde birinci oldu, 2011 yılında aynı klasmanda ikinci oldu. 2012 yılında ise mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı.


Başarıları


1996 Türkiye Enduro Şampiyonu
1997 Tunus Rallisi
1997 Dubai Rallisi
1998 Atlas Rallisi (Fas)
1998 Dubai Rallisi
1999 Master Ralli
2000 Paris-Dakar Rallisi
2001 Dubai Dessert Challange
2002 Master Ralli
2002 Paris-Dakar Rallisi
2002 Fas Rallisi
2002 400 cc Türkiye Şampiyonluğu
2003 Paris Dakar Rallisi
2003 Rally d'Orient 2005 Enduro Türkiye Şampiyonu
2006 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge
2007 Dakar Rallisi 4.’lüğü
2007 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challange maraton şampiyonluğu
2008 Central Europe Rallisi altıncısı
2008 Trans Orientale rallisi altıncısı
2008 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge
2009 Dakar Rallisi dokuzuncusu
2010 Trans Anatolia Rallisi genel klasman birincisi
2010 Dakar Rallisi servissiz kategorisi birincisi
2011 Dakar Rallisi servissiz kategorisi ikincisi, genel klasmanda 59.

ETİKETLER

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