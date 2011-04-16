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Yaşam

MOTOR İSKELELERİ YENİLENİYOR İSTANBUL (A.A)

16 Nisan 2011 13:38

-MOTOR İSKELELERİ YENİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - İstanbul'un Eminönü, Karaköy ve Perşembe Pazarı semtlerindeki motor iskeleleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı alınarak yıkılacak ve kente yakışacak estetik ve güzellikte modern şekilde yeniden inşa edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ''Tarihi Yarımada''daki Eminönü, Karaköy ve Perşembe Pazarı motor iskelelerin yıkılarak, İstanbul'a yakışacak estetik güzellikte ve modern şekilde yeniden inşa edilmesini ve Eminönü'ndeki Turizm İskelesi ile Üsküdar ve Kadıköy'deki motor iskelelerinin de daha sonra aynı şekilde yıkılıp yenisinin yapılmasını içeren raporu görüşerek oy birliğiyle kabul etti. Kabul edilen raporda, söz konusu motor iskelesi alanlarının mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ve motor iskelesi alanı olarak planlandığı vurgulandı. İnşaatların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun (KTVK) görüşü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı alınarak yapılması da karara bağlandı. Yeni inşa edilecek modern motor iskelelerinde, yolcu peronu, iskeleye ait teknik hizmet birimleri, depo ve benzeri kullanımlar için bölümler yer alacak. İskelenin eni 7 metreyi, yüksekliği ise 4 metreyi aşamayacak. İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevresel değerlerin korunması açısından hava kalitesinin korunmasına dikkat edilecek, su ve katı atık kirliliği yapılmayacak. Yönetmelikler çerçevesinde gürültü kontrolü sağlanacak. Seyir emniyeti, can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbirlerin alınacağı iskelelerin inşası sırasında, deprem riskine karşı yer ve bina etütleri de yapacak.

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