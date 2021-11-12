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Spor

Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra grid cezası aldı

12 Kasım 2021 19:16

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.

Lewis HamiltonVerstappenbrezilya gp
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