MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Ducati'den Iannone'nin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sini birinci bitiren Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Iannone, ilk galibiyetini aldı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 10. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentinde 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Ducati'den Andrea Iannone, 39:46.255'lik derecesiyle MotoGP kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Eurosport'un haberine göre, Liderden 0,9 saniye sonra damalı bayrağı gören bir diğer Ducati takımı pilotu Andrea Dovizioso ikinci, Iannone'nin 3,4 saniye arkasındaki son şampiyon Jorge Lorenzo ise üçüncü oldu. Genel klasmanda lider konumda bulunan Marc Marquez beşinci olarak zirvedeki yerini korudu.

Yarış sonunda puanını 181'e çıkaran Marquez ile en yakın takipçisi Lorenzo arasındaki fark 43 puana indi. İki İspanyol sürücüyü, 124 puanla İtalyan Valentino Rossi izledi. 10. yarışı birinci bitiren Iannone ise puanını 88'e yükselterek 6. sırada yer aldı.

Sezonun 11. yarışı Çek Cumhuriyeti Grand Prix'si, 21 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı



Avusturya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 181 puan

2. Jorge Lorenzo (İspanya) - 138

3. Valentino Rossi (İtalya) - 124

4. Dani Pedrosa (İspanya) - 105

5. Maverick Vinales (İspanya) - 93