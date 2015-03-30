Moto GP’de sezonun ilk yarışında zafer Valentino Rossi’nin

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonunun ilk yarışı, Katar'ın Losail kentindeki 5 bin 380 metre uzunluğundaki Losail Uluslararası Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.

Katar'da birincilik mücadelesi, Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Dovizioso ile Movistar Yamaha'dan İspanyol Jorge Lorenzo ve İtalyan Valentino Rossi arasında geçti.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Dovizioso, kalkış anında yerini korudu. Ntvspor'da yer alan habere göre, Repsol Honda'nın son 2 yılın şampiyonu İspanyol pilotu Marc Marquez ise kalkış anında yaptığı hata sonrası pist dışına çıkarak üçüncülükten son sıraya geriledi.

Son turlarda Dovizioso ile girdiği mücadeleden galip ayrılan Rossi, 42.35.717'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Rossi'nin 0.174 saniye gerisinde Dovizioso'nun ikinciliği elde ettiği yarışta, liderin 2.250 saniye arkasında Ducati'nin diğer İtalyan sürücüsü Andrea Iannone podyumu tamamladı. Marquez ise son sıraya kadar gerilediği yarışta Lorenzo'nun gerisinde 5. sırayı aldı.

Sezonun 2. yarışı ABD Grand Prix'si 12 Nisan'da koşulacak.

İlk 10 sıra

Yarışı ilk 10 sırada bitiren sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Valentino Rossi (Movistar Yamaha)

2. Andrea Dovizioso (Ducati)

3. Andrea Iannone (Ducati)

4. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha)

5. Marc Marquez (Repsol Honda)

6. Dani Pedrosa (Repsol Honda)

7. Cal Crutchlow (CWM LCR Honda)

8. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3)

9. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3)

10. Yonny Hernandez (Pramac)

Pilotlar klasmanı

1. Valentino Rossi (İtalya) 25 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) 20

3. Andrea Iannone (İtalya) 16

4. Jorge Lorenzo (İspanya) 13

5. Marc Marquez (İspanya) 11

Takımlar klasmanı

1. Movistar Yamaha 38

2. Ducati 36

3. Repsol Honda 21

4. Monster Yamaha Tech 3 15

5. Pramac 10