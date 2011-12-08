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Yaşam

Mosturoğlu'nun eşinden yalanlama

Dilek Mosturoğlu, eşinin intihara teşebbüs ettiği yönündeki haberi yalanladı.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Dilek Mosturoğlu, eşinin intihara teşebbüs ettiği yönündeki haberi yalanladı.


Metris Cezaevi’nde intihara teşebbüs ettiği yönünde haberler çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun, eşi ve aynı zamanda avukatı Dilek Mosturoğlu Star Ana Haber’e konuştu.


İddiaları kesin bir dille yalanlayan Mosturoğlu, bugün öğlen saatlerinde eşiyle görüştüğünü söyledi.


İddia edildiği gibi eşinin vücudunda herhangi bir kesik izi bulunmadığını söyleyen Mosturoğlu, haberi yapan gazeteciyle de görüştüğünü ve intihara teşebbüsle ilgili belge olduğu iddiasının gerçek olamayacağını dile getirdi.


Daha önce de bu yönde heberler yapıldığını söyleyen Dilek Mosturoğlu, iki haberin de asılsız olduğunu dile getirdi.


Eşiyle bugün öğle saatlerinde görüştüğünü söyleyen Dilek Mosturoğlu, "Gayet sağlıklı ve vücudunun herhangi bir yerinde kesik izi yok. Ruh hali iyi ve kendisi de bu haberlere gülüp geçiyor. Niye ve hangi maksatla bu haberler yapılıyor bimiyorum ama ortada bir karalama kampanyası var" dedi.


Haberi yapan gazeteciyle de konuştuğunu söyleyen Mosturoğlu, kendisine 'belge görerek yaptım' dendiğini ancak bunun mümkün olmadığını ileri sürdü. Mosturoğlu, ilgili kurum ya da hastaneden belge alınbilmesi için adli makamlardan yazı gitmesi gerektiğini dile getirdi.

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