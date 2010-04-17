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Spor

Mosturoğlu: Sezonu iki kupayla kapacağız

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, derbi maçta Beşiktaş'ı yeneceklerini savundu.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, derbi maçta Beşiktaş'ı yeneceklerini ve sezonu iki kupayla kapatacaklarını savundu.


Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısının sonunda, yönetim kurulu adına üyelerin gündeme getirdiği bazı konulara yanıt veren Mosturoğlu, yarınki derbiye değinerek, ''Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Taraftarımızın ve sizlerin desteğiyle, sporcularımızın çabasıyla Beşiktaş'ı yeneceğiz. İnşallah bu sezonu iki kupayla kapatarak sizlerin huzurunuza geleceğiz'' dedi.


Mosturoğlu, son 12 yıllık süreçte spor yaptıkları branşların finallerinde hep Fenerbahçe'nin adının olduğunu kaydederek, ''Rakipler değişiyor, ama Fenerbahçe adı hiç değişmiyor. Son olimpiyata giden kafilenin yüzde 40'ı bizden oluşmuştu. Başarıyla yönetilen bir amatör branşlar olduğundan bahsedebiliriz. Ancak iki faktörün devreye girmesi lazım. Bütçe büyüklüklerinin artırılması, sponsor ve devletin birtakım imkanlar yaratması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

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