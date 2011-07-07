-MOSTUROĞLU OPERASYONDAN HABERDARMIŞ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 19'unun ''şike'', bir kişinin de suç tarihi eski olduğu için ''dolandırıcılık'' suçundan mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Berk dahil adliyede görevli savcılarca sorgulandıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 20 kişiden 19'unun ''şike', bir kişinin de suç tarihi eski olduğu için ''kamu kurumunu dolandırmak'' suçundan sevk edildiği belirtildi. -ŞİKE, RÜŞVET VE DOLANDIRICILIK- Mahkemeye sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmesi dondurulan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan, futbolcu Korcan Çelikay, Ahmet Çelebi, Yusuf Turallı, Abdullah Başak, Bülent İbrahim İşcen, Yavuz Ağrıgöl, Tamer Yelkovan, Doğan Ercan, Mehmet Yenice, Mehmet Şen, Sami Dinç, Erdem Konyar ve Ali Kıratlı'nın ''şike'' suçu kapsamında, şüpheli Cengiz Demirel'in ise suç tarihi eski olduğu için ''dolandırıcılık'' suçu kapsamında sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca bu şüphelilerden avukat Sami Dinç'in, ''şike'' suçunun yanı sıra, ''rüşvet alınıp verilmesine aracılık etmek'' suçundan da sevk edildiği ifade edildi. -MOSTUROĞLU'NUN OPERASYON DUYUMU- Sorgulandıktan sonra, ''şike yapmak'' suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu'nun, soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulandığı ve sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Mosturoğlu'nun sorgusunda, ''Süper ligin ikinci yarısında, Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor - Trabzonspor maçı için Fenerbahçe'den teşvik primi gönderildiğini'' duyduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bu arada Mosturoğlu'nun, futbolda şike iddialarına yönelik sürdürülen çalışmaları operasyondan önce duyduğunun ve bu duyumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis aracılığıyla aldığının tespit edildiği belirtilerek, tespit edilen şube görevlisiyle ilgili de daha sonra işlem yapılacağı bildirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun bilgi aktardığının tespit edilmesinin ardından, daha sonra yapılması düşünülen operasyonunun 1 gün öncesine alındığı ve normalde Pazartesi yapılması gereken operasyonunun Pazar günü sabah itibariyle başladığı kaydedildi. -EMENİKE İLE İLGİLİ BİR DELİL YOK- Yine savcılıkça sorgulandıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerden Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Emmanuel Emenike hakkında kesin bir delil olmadığı, basında yer aldığı gibi para sayarken görüntülerinin de mevcut bulunmadığı belirtilirken, para alırken fotoğrafları ve görüntüleri olduğu iddia edilen Emenike'nin, transfere yönelik ücret almış olabileceği aktarıldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak savcılıkça sorgulaması yapılan şüpheliler dışında, aralarında tanınmış isimlerin de olduğu bazı kişilerin de şüpheli konumunda olduğu ve bunlarla ilgili savcılık işlemlerinin sonraki süreçte yapılacağı ifade edildi. -ADLİYE ÖNÜNDE GAZETECİLERE SALDIRI- Bu arada, savcılıkça sorgulanmalarının ardından serbest bırakılan futbolculardan Sezer Öztürk, adliyeden çıkarılırken, adliye önünde bekleyen çok sayıda Fenerbahçeli taraftar tarafından karşılandı. Fenerbahçeli taraftarlar Öztürk'e sarılarak, Fenerbahçe lehine sloganlar attılar. Serbest bırakılan futbolcu Emmanuel Emenike de serbest bırakılmasının ardından prosedür gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emenike'nin buradan evine gönderileceği kaydedildi. Futbolda şike soruşturması kapsamında, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılan Emenike dışında 4 futbolcunun adliyeden ayrılışı sırasında arbede çıktı. Adliyede, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile serbest kalan şüphelileri görüntülemek isteyen basın mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli yakınları Habertürk Kameramanı Mustafa Değirmenci, Cihan Haber Ajansı Muhabiri Bayram Emir ile Kameramanı Nurullah Şekeroğlu'na saldırarak hafif şekilde yaralanmalarına sebep oldu. Basın mensuplarına küfür eden şüphelilerin yakınları, daha sonra Cihan Haber Ajansı Kameramanı Nurullah Şekeroğlu'na tekme ve yumruk ile saldırdı. Yaşanan arbedede Cihan Haber Ajansı muhabiri Bayram Emir ile Habertürk kameramanı Mustafa Değirmenci de darbe aldı. Olaya müdahale eden polis, saldırıda bulunan 3 şüpheliyi yakaladı. Yaralanan basın mensupları polis nezaretinde hastaneye giderek darp raporu aldı. Kameraman Nurullah Şekeroğlu'nun olayda kamerası da kırıldı. Basın mensuplarının kendilerini darp eden 3 şüpheliden şikayetçi oldukları öğrenildi.