-MOSTUROĞLU: HER KESİMİN GÖRÜŞÜ ALINMALI İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Fenerbahçeli taraftar derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Sporda Şiddet Yasası konulu panel, İstanbul'da yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gümüşsuyu Yerleşkesi Makine Fakültesi Orhan Öcalgiray Konferans Salonu'nda yapılan panelin ''Sporda Şiddet Yasası'nın Hukuki Değerlendirilmesi'' adlı oturumda konuşan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Şekip Mosturoğlu, bu yasanın Türkiye'de ilk kez tartışıldığı bir ortamda bulunduğunu belirterek, ''Her kesimin görüşü alınmazsa o yasayı düzeltmek için de yasa çıkarılmalıdır'' dedi. Yasanın genel gerekçesinde amaçlarından bir tanesinin taraftarların haklarının korunması ve ortaya çıkan şiddet olaylarının giderilmesi olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şöyle devam etti: ''Ancak taraftarların haklarının korunması bir tek genel gerekçede var. Bu yasada asıl olan müsabaka güvenliğini sağlamak. Genel gerekçede ayrıca '5149 sayılı yasa 2004 yılından bu yana yetersiz kalmış, zaman içinde eksikler görülmüş' deniyor. Yasa koyucu bir şey tespit etmiş. Yasada bir problem yok, uygulamada bir problem var. Bu tarihi bir tespit, gerekçeli tespit. Hangi yasayı yaparsak yapalım, uygulaması 5149 gibi olursa yeni yasalar çıkartırız.'' -YASA MADDELERİ- Şekip Mosturoğlu, yasadaki 14, 15, 17 ve 18. maddelerin çok önemli olduğunu belirterek, 14. ve 18. maddelerle ilgili örnekler verdi. Mosturoğlu, 14. maddede duyanın rencide olacağı söz ve davranışların 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırıldığına dikkati çekerek, ''Küfür değil, hakaret değil... Mesela 'itaat et' demek bir kesim için rencide edici olabilir. Ben bunu mümkün görmüyorum. Bunu çok tehlikeli buluyorum'' dedi. Yasadaki 18. maddede müsabakadan men tedbirinin uygulanacağını dile getiren Şekip Mosturoğlu, şunları söyledi: ''Polis tutanak tuttuğu zaman men cezası başlıyor. Yargılama 3 sene sürdü, berat ettiniz ama 3 sene giremediniz. Çok tehlikeli noktalara ulaşabilecek. 3 yıl ceza aldığınızda, müsabakandan men artı 2 yıl daha devam ediyor. Ben oğlumu da maça göndermem. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan 17 yaş altı maçında yapılan olay cezasız mı kalacak. Tabii ki cezalandırılacak. Bu zaten suç. Ülkemizdeki yasalar bunlara düzenleyecek düzeyde. Yasa benim elime geçeli bir ay oldu. Kulüpler de çok hazırlıklı değil buna. Bu yasada paydaşların görüşlerinin alınmadığını düşünüyorum. 1,5-2 ayda bu gibi toplantılar düzenlenir. Herkesimin düşüncesi alındığında daha iyi bir yasa çıkarılabilir. İnşallah yasa herkese hayırlı olur.'' -ERKİNER: ''TARAFTARLAR KENDİNİ YETERİNCE SAVUNMUYOR''- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakemi ve Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Kısmet Erkiner, yeni yasanın aceleye gelmediğini, bu konuda 2002'den beri çalışmalar yapıldığını anlattı. İngiltere'de holiganizmin çok kuvvetli sosyolojik araştırmalarla giderildiğini vurgulayan Erkiner, ''73 milyonluk Türkiye'de 'sporda şiddet var' deniyor. 5149 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra 2 bin 723 işlem yapılmış. 73 milyonda binlerde, 10 binlerde bir. Türkiye'de bir yılda kaç karşılaşma yapılıyor, kaç yüz bin kişi statlara gidiyor. Siz taraftarlar olarak kendinizi yeterince tanıtmıyorsunuz, savunmuyorsunuz'' diye konuştu. -ALİ KOÇ DA İZLEDİ- Panelde ''Sporda Şiddet Yasası ve Taraftar Hakları'' konulu oturumunda ise spor yazarları Bağış Erten ve Dağhan Irak ile Yrd. Doç. Dr. İlker Aktükün, görüşlerini aktardı. Panelin bir bölümünü Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç da dinledi. Koç, basına yaptığı açıklamada, taraftarların bu yasanın hazırlanmasında pek fazla görüşlerinin alınmadığı ileri sürerek, bu yasa sürecinde tüm paydaşların düşüncelerinin alınması gerektiğini söyledi. ''İnşallah yaşadığımız problemlerin bir çoğunu giderecek bir yasa olur'' diyen Koç, bir soru üzerine, ''Kulüpler Birliği bir yapıcı rekabetin örneği. Sahada birbirimizle rekabet ediyoruz ama diğer taraftan da hepimizi ilgilendiren konularda bir araya gelip, katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Aynı konunun taraftarlar seviyesinde yapılması olumlu sonuçlar doğurur. Keşke Türkiye bütün takımların taraftarlarının bir araya geldiği bir taraftarlar platformu olsa. Bu da çok büyük katkı sağlar'' diye konuştu.