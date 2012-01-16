MOSSAD'ın adım adım nükleer suikastı

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İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ BİNASI MERCEK ALTINDA





MOTOSİKLETLİ İÇİN GARAJ TUTULDU



9 SANİYE İÇİNDE BOMBA PATLADI



Son yıllarda İran'ın nükleer programını yürüten dört nükleer fizikçi, kopya edilmiş cinayetlere kurban gitti. Nükleer fizikçiler araçlarıyla seyir halindeyken, bir motosikletli yaklaşarak araca magnetik bir bomba yapıştırıyor ve İran'ın önemli bilimadamları hayatlarını kaybediyor. İran'ın başkenti Tahran'da üniversiteye giden 32 yaşındaki nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Ruşen de geçtiğimiz hafta bu yöntemle öldürüldü. İran dini lideri Ali Hamaney, suikastten ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.İngiliz Sunday Times gazetesinin dün yayımladığı haber, Hamaney'in iddialarını doğrular nitelikte. Gazete ismini açıklamadığı bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, MOSSAD'ın "adım adım" Ruşen suikastını nasıl gerçekleştirdiğini yazdı.Gazeteye konuşan İsrailli kaynak, "Bu iş sıfır hatayla yapılmalı. Böyle bir eylemde, küçük bir hata sadece ajanların hayatını tehlikeye atmaz, aynı zamanda uluslararası bir skandala da dönüşür" dedi.Sunday Times'ın haberine göre, MOSSAD'ın planı adım adım ilerledi. Suikast için İran'ın başkenti Tahran'a gelen MOSSAD ajanları, kentin önemli noktalarını gözlemlemek için küçük ekipler oluşturdu. Ajanlar, nükleer fizikçi Ruşen'in her hareketini takip etmek için evinin yakınına bir kontrol merkezi kurdu. Bu arada suikast noktasına sadece 500 metre uzaklıktaki Tahran'ın merkezindeki İran istihbarat örgütü binası da MOSSAD'ın gözlemi altındaydı.Nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Ruşen'in koruması ve aynı zamanda şoförü, devlet tarafından tahsis edilen araca binmeden önce patlayıcı madde kontrolü yaptı. Daha sonra şoför koltuğuna oturarak, Ruşen'i beklemeye başladı. Sabah saat 08.00 birkaç dakika kala, gözlemci olarak görev yapan bir MOSSAD ajanı, hedefin bulunduğu yerden ayrıldığını bildirdi. Suikast timi lideri, gizli bir garajda bekleyen motosikletli ajandan harekete geçmesini istedi.Saat 08.20'yi gösterdiğinde motosikletli ajanlar, Ruşen'in aracına manyetik bombayı yapıştırarak, hızla uzaklaştı. Gazetenin haberinde, araca manyetik bombayı yapıştıran MOSSAD ajanı, eylemi gerçekleştirmeden önce Ruşen'in araçta olduğunu kontrol etmek için dikkatlice yüzüne baktı. Manyetik bomba yapıştırıldıktan tam 9 saniye sonra patladı. 32 yaşındaki Ruşen olay yerinde, şoförü ise kaldırıldığı hastanede akşama doğru yaşamını yitirdi.Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Ruşen'in aynı zamanda İran'ın füze programının başında olan isim olduğu belirtildi.