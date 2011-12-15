MOSSAD sırlarını ilk kez ifşa etti

T24

Almanya'nın Musevi politikasına yön veren subay



150 bin Yahudiyi toplama kamplarına gönderdi



MOSSAD, yarım asırdır gizli tutulan belgeleri ve eşyaları kamuoyu ile paylaştı. Teşkilatın arşivinde yer alan ve camlar arkasında ilk kez sergilenen Arjantin plakası tarihi bir öneme sahip. Euronews’te yer alan habere göre, paslı demir parçası binlerce Yahudi’nin ölümüne sebep olan Nazi subayı Adolf Eichmann’ın yakalamasında kullanıldı.İsrail Gizli Haber Alma Teşkilatı, Nazi Almanyası’nın Musevi politikasına yön veren Nazi subayı Adolf Eichmann’ın nasıl yakalandığını ilk defa gün yüzüne çıkardı. İlk defa arşivlerini açan MOSSAD, operasyonlarda kullanılan ve Eichmann’ın yakalanmasında rol oynayan eşya ve dosyaların nasıl ve ne şekilde kullanıldıklarını bu sergiyle açıkladı.Sergide Nazi subayını Arjantin’de yakalayan ajanın eldivenlerini görmek bile mümkün. İsrail’e gönderilmesi için hazırlanan sahte pasaport ve Eichmann’ın kaldığı evin el konulan anatarları da sergilenen eşyalar arasında. O dönem operasyonun başında bulunan Rafi Eitan, yasadışı ve risklerle dolu operasyonu şöyle anlatıyor:“Sergide, çok az bir hazırlıkla böylesine önemli bir operasyonu nasıl yönettiğimiz görebilirsiniz. Bugün, telefonsuz, bilgisayarsız, uydusuz ve GPS’siz bunu başaramazdık.”Adolf Eichmann, II. Dünya Savaşı boyunca yaklaşık 150.000 Avusturyalı Yahudi’nin toplama kamplarına aktarılmasını sağladı. Savaşın sonunda ise Almanya’yı terk etti. Fakat İtilaf devletleri tarafından yakalandı. Hapishaneden kaçmayı başaran Nazi subayı, 1950’de Arjantin’e gitti. Ricardo Klement takma adını kulanarak Güney Amerika’da 10 yıl yaşadı.Yakalanmasının ardından İsrail’e gönderilen Eichmann’ın yargılanmasına 1961’de başlandı. Nazi subayının Yahudi katliamında oynadığı önemli rol tüm dünyayı şok etti. 2 yıl süren davanın ardından suçlu bulundu ve 1962’de idam edilmesine karar verildi. İsrail, tarihinde ilk defa ölüm cezasını uygulayacaktı.