MOSSAD ajan bulmak için internet sayfası açtı

İsrail dış istihbarat teşkilatı İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (MOSSAD), bünyesinde çalıştırmak üzere eleman alımı için yeni bir internet sayfası kurdu.

Arapça ve Farsça'da dahil altı dilde hizmet veren sayfada, MOSSAD için çalışmak isteyenlerin doldurması istenen başvuru formları ve kısa bilgilendirme yer alıyor.

Web sitesinde bulunan diğer diller ise İbranice, Fransızca, Lehçe ve İngilizce.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mossad'ın bünyesine eleman kazandırmak için kurduğu yeni sitenin bugün açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu sitenin amacı, MOSSAD'ın potansiyel elemanlara ulaşımını kolaylaştırmaktır. Kadınlar ve erkekler için pozisyonlar bulunmaktadır" denildi.

İsrail'in günlük ve somut tehlikeler altında olduğunu savunan MOSSAD Başkanı Tamir Pardo da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teşkilatın, İsrail devletinin varlığını sürdürmesinde öncü rolü oynamasına devam edebilmesi için en iyi kişileri bünyemize katmalıyız. MOSSAD'ın başarısının sırrı, sahip olduğu nitelikli insan gücünde yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Pardo, MOSSAD'ın İsrail'in güvenliğini sağlamak için gerekli durumlarda "nerede ve ne zaman olursa olsun" çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Resmi olarak 18 Eylül 1947'de kurulan ve merkezi İsrail'in başkenti Tel Aviv kentinde bulunan MOSSAD, dış istihbarat konularında görev yapıyor.