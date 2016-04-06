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Dünya

Mossack Fonseca: Panama Belgeleri siber saldırıyla sızdırıldı

Fonseca, siber saldırının hangi ülkeden yapıldığı konusunda bilgi vermedi

06 Nisan 2016 17:54

Panama Belgelerinin kaynağı olan Mossack Fonseca şirketinin kurucu ortağı Ramon Fonseca, belgelerin Panama dışından yapılan bir siber saldırı sonucu sızdırıldığını söyledi.

Ramon Fonseca, teknik kontroller sonucunda, belgelerin içeriden dışarıya sızdırılmadığının anlaşıldığını belirtti.

Ancak Fonseca, siber saldırının hangi ülkeden yapıldığı konusunda bilgi vermedi.

Fonseca, gizli bilgilerin deşifre edilmesi konusunda Panama yetkililerine gerekli şikayetlerin yapıldığını da açıkladı.

 

Belge sayısı 11 milyondan fazla

 

Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait belgeler, şirketin birçok ülkeden müşterisinin vergi kaçırmasına, uluslararası yaptırımları delmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

11 milyonu aşan gizli belgeler, aralarında bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesaplara dair bilgileri içeriyor.

Belgelerde, hala görevde olan veya emekli olmuş toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.

Birçok hükümet, muhtemel finansal yolsuzluk ve vergi kaçırma vakalarına dair soruşturma başlattı.

Panama belgelerinin yayımlanmasıyla bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson kamuoyundaki tepkiler nedeniyle dün istifa etmişti.

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