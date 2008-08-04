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Spor

Mosley 2009'da bırakıyor

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Max Mosley, 2009’da başkanlığı bırakacağını açıkladı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Max Mosley, 2009 seçimlerinde oyların çoğunluğunu alacak olsa bile başkanlığı kabul etmeyeceğini açıkladı.

 

İngiltere'de yayımlanan News Of The World gazetesinin haberinde, evinde, içerisinde Nazi askerleri senaryosu ve şiddet sahnelerinin yer aldığı seks partisi düzenlediği iddia edilen Mosley, söz konusu partiyi kabul ederken, ''Nazi'' ifadelerini reddetti.

 

68 yaşındaki Mosley, The Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde 130 ülkeden 222 motor organizasyonunun gizli oyunu alsa bile göreve devam etmeyeceğini söyledi.

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