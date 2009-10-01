Moskova'nın soğuğu Beşiktaş'ı çarptı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında da puan çıkaramadı. Siyah-beyazlı takım CSKA Moskova'ya deplasmanda 2-1 yenildi.





Şampiyonlar Ligi 2009-2010 sezonunda grup mücadelesine Manchester United yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, ikinci maçında da puan alamadı.

Siyah-beyazlı takım, Luzhniki Stadı'nda konuk olduğu CSKA Moskova'ya 2-1'lik skorla boyun eğdi. İlk maçında Wolfsburg'a yenilen CSKA puanını üç yaparak grupta son sırayı Beşiktaş'a bıraktı.

Üst üste altıncı resmi maçında da galip gelemeyen ancak 551 dakikalık gol hasreti sona eren Beşiktaş'ta Holosko ilk yarıda sakatlanarak yerini Yusuf Şimşek'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 13. deplasmanda maçında 11. kez yenilen Beşiktaş, 21 Ekim'de Almanya'da Wolfsburg ile karşılaşacak.

CSKA, taraftarların fazla ilgi göstermediği maçın henüz 7. dakikasında öne geçti. Alan Dzagoev ceza alanı dışından mükemmel bir şutla Rüştü'yü mağlup etti: 1-0.

10. dakikada Odiah sağdan ceza sahasına ortaladı, Gonzalez'in kafa vuruşunda top Rüştü'de kaldı.

11. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına giren Holosko'nun vuruşunda top kaleci Akinfieev'e çarparak üstten kornere gitti.

13. dakikada soldan yapılan ortada arka direkte bomboş durumdaki Necid çok kötü bir vuruşla topu auta yolladı.

27. dakikada Dzagoev ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi düşündü, vuruşu farklı auta çıktı.

29. dakikada CSKA'nın ceza yayı gerisinde kazandığı frikiği Ignashevich kullandı, sert vuruşunda top yandan auta gitti.

44. dakikada Odiah dengesini kaybedip düştü, topu kapan Nobre'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta kalecinin parmaklarının ucuyla temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+1'de CSKA'nın ceza sahası dışı sağ köşesinde kazandığı serbest atışı Gonzalez doğrudan kaleye kullandı, falsolu giden top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

57. dakikada Yusuf'un ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası Tello penaltı noktası önüne çıkardı, Nihat uygun durumda topu ıskaladı.

60. dakikada hızlı gelişen CSKA atağında soldan hızla ilerleyen Gonzalez, sağdan ilerleyen Necid'e mükemmel bir pas çıkardı, Ferrari'nin müdahele edemediği topu güzel kontrol eden Necid ceza sahasına girerken şutunu çekti ama hedefi tutturamadı.

61. dakikada CSKA farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu alan Krasic İsmail'i çalımladı, sağdan hızla ilerleyerek ceza sahasına girdi, Ernst'i de çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

73. dakikada Rahimic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Rüştü topu kornere çeldi.

90. dakikada savunmadan ileri çıkan İbrahim Kaş kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Akinfeev'in üzerine vurunca Beşiktaş mutlak bir fırsattan gol çıkaramadı.

90+2'de Ekrem Dağ ceza sahası içinde sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1.

CSKA Moskova: Akinfeev, Semberas, Ignashevich, Aleksei Berezutski (46 Grigoriev), Vasili Berezutski, Dzagoev, Mamaev, Mark Gonzalez (78 Schennikov), Odiah, Krasic, Necid (64 Elvir Rahimic)

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İsmail Köybaşı, Ekrem, Ernst, Holosko (34 Yusuf Şimşek), Tello (75 Bobo), Nihat (73 Serdar Özkan), Nobre

Goller: 7 Dazgoev, 61 Krasic, 90+2 Ekrem Dağ

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Aleksei Berezutski, Chidi Odiah, Milos Krasic, Semberas, Sivok, Ignashevich