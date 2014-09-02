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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'dan NATO'ya gözdağı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını artırmasını güvenlik tehdidi olarak değerlendireceklerini söyledi.

02 Eylül 2014 22:08


NATO'nun Doğu Avrupa'daki mevcudiyetini güçlendirme planı Rusya'nın tepkisine neden oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Mikhail Popov, salı günü yaptığı açıklamada NATO'nun faaliyetlerini genişletmesinin 'ülke dışından askeri tehditler' olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Popov, 'tüm yaşananların ABD ve NATO'nun Rusya ile ilişkileri kötüleştirme politikalarına devam etmek istediklerini gösterdiğini' söyledi. Rus askeri doktrininin yıl sonuna kadar güncelleneceğini belirten Popov, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin tehdit olarak sınıflandırılacağından şüphe duymadığını kaydetti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rus ordusunun yıl sonuna kadar 230 yeni helikopter ve savaş uçağı ile donatılacağını açıklamıştı.

AB'nin yeni Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Rusya'nın Batı için artık 'stratejik bir ortak' olmadığını ve cuma gününe kadar AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerine karar vereceğini kaydetti.

Yarım milyon insan kaçıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'nın doğu kentlerinde Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yarım milyon Ukraynalı'nın evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. En az 260 bin kişinin ülke içinde farklı kentlere kaçtığı, aynı sayıda kişinin de Rusya'ya iltica başvurusu yaptığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ukrayna'nın doğu kentlerinde aylardır süren çatışmalar nedeniyle en az 2 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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