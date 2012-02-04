-Moskova'daki destek Putin'i şaşırttı MOSKOVA (A.A) - 04.02.2012 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, taraftarlarının bugün başkent Moskova'da düzenlediği mitinge katılımın kendisini şaşırttığını ve bu kadar çok kişinin geleceğini önceden tahmin etmediğini söyledi. Putin taraftarlarının, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasının mağlup edilmesi anasına inşa edilen ve içinde bir cami, bir sinagog ve bir kilisenin bulunduğu Zafer Parkı'ndaki destek gösterisi için Kent Yönetimi'nden 15 bin kişinin katılacağı bir toplantı için izin almasına karşın katılımcı sayısının 100 bini geçmesi nedeniyle cezai müeyyide ile karşı karşıya kalan organizatörlerin imdadına Putin yetişti. Urallar bölgesini ziyaret eden Putin, gazetecilerin sorusu üzerine, Moskova'daki gösteriye bu kadar çok kişinin katılmasını beklemediğini belirterek, ''Dürüstçe söylemek gerekirse bu kadar yüksek bir katılım oranı beklemiyordum. Katılımcıların büyük çoğunluğunun gönüllü olarak geldiğine inanıyorum'' dedi. Organizatörlerin bildirilen katılımcı sayısını aştığı gerekçesiyle çarptırılacağı para cezasını kendisinin ödemeye hazır olduğunu söyleyen Putin, yapılacak benzer destek mitinglerine şu anda katılma gibi bir planının bulunmadığını ancak gelecekte bu fikrini değiştirebileceğini söyledi. Moskova Emniyeti, Zafer Parkı'ndaki hükümet yanlısı gösteriye 140 bin kişinin katıldığını belirtirken, bağımsız kaynaklar yaklaşık 100 bin civarında kişinin katıldığını belirtiyor.