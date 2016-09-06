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Dünya
Deutsche Welle

Moskova’da yeni barış arayışı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas, Ortadoğu barış görüşmelerinin Rusya arabuluculuğunda yeniden canlandırılmasına yeşil ışık yaktı.

06 Eylül 2016 01:15


İsrail ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla Moskova devreye giriyor. İsrail’in ardından Filistin’in de Ortadoğu barış görüşmelerinin Rusya’nın aracılığı ile yeniden canlandırılmasına hazır olduğu bildirdi. Interfax haber ajansının Filistinli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Filistin lideri Mahmut Abbas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Moskova’da doğrudan görüşmeyi kabul etti.

İsrail Başbakanı’nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu’nun hiçbir ön koşul öne sürmeden Mahmud Abbas ile görüşmeye hazır olduğu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in arabuluculuk teklifinin hâlihazırda değerlendirildiği bildirilmişti.

ABD’nin arabuluculuğunda yapılan Ortadoğu barış görüşmeleri, İsrail’in yerleşim birimi inşaatlarına devam etmesi ve hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi nedeniyle 2014'te durmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan barış görüşmelerinin Moskova’da yeniden canlandırılması için İsrail ve Filistin liderlerine bir süre önce yeni bir teklifte bulunmuştu.

Rusya - İsrail ilişkileri

Rusya ve İsrail hükümetleri, ilişkileri son aylarda büyük ölçüde artırdı. Netanyahu, Putin ile görüşmek için bir yıl içerisinde birkaç kez Moskova’ya gitti. İki lider, başta Suriye konusu olmak üzere sık sık telefonda da görüş alış verişinde bulunuyor. İki liderin görüşmelerinde özellikle Suriye ile İsrail’in askeri açıdan karşı karşıya gelmekten kaçınması öne çıkıyor.

Rusya, Suriye'de Esad hükümetini desteklerken, İsrail nadir de olsa Esad’ı destekleyen Lübnan’daki Hizbullah’a yönelik silah sevkiyatına ya da Suriye’den İsrail topraklarına isabet eden füzelere misilleme yaparak karşılık veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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