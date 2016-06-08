T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova'da, belediyenin "Sanat değeri yok" dediği Lenin heykelini yıktılar

Semt sakinlerinin belediye yetkililerine başvurarak heykelin yeniden dikilmesini talep ettikleri bildirildi

08 Haziran 2016 14:44

Moskova’nın merkezinde, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin’in bir mahalledeki heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. turkrus.com'da yer alan habere göre, Moskova’da Klimaşnika Caddesi’nde bulunan Lenin heykeli kaidesinden söküldü ve heykelin baş kısmı gövdesinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Semt sakinlerinin belediye yetkililerine başvurarak heykelin yeniden dikilmesini talep ettikleri bildirildi. Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan bir belediye yetkilisi ise, söz konusu heykelin "tarihi ve sanatsal bir değeri olmadığını, korunacak eserler listesinde bulunmadığını, 70'li yıllarda bölgedeki bir fabrikanın kendi inisiyatifi ile diktiği bir anıt olduğunu" söyledi. Aynı yetkili, "Fabrika kapanınca mahalleli heykeli alıp kapı önüne dikmiş. Bir sanat değeri yok. Koruma altında değil. Konu bizi ilgilendirmiyor, ne yapacaklarına kendileri karar versin" dedi.

ETİKETLER

RusyaMoskovasanat değeri yokLenin heykelini yıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24