Moskova'da, belediyenin "Sanat değeri yok" dediği Lenin heykelini yıktılar

Moskova’nın merkezinde, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin’in bir mahalledeki heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. turkrus.com'da yer alan habere göre, Moskova’da Klimaşnika Caddesi’nde bulunan Lenin heykeli kaidesinden söküldü ve heykelin baş kısmı gövdesinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Semt sakinlerinin belediye yetkililerine başvurarak heykelin yeniden dikilmesini talep ettikleri bildirildi. Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan bir belediye yetkilisi ise, söz konusu heykelin "tarihi ve sanatsal bir değeri olmadığını, korunacak eserler listesinde bulunmadığını, 70'li yıllarda bölgedeki bir fabrikanın kendi inisiyatifi ile diktiği bir anıt olduğunu" söyledi. Aynı yetkili, "Fabrika kapanınca mahalleli heykeli alıp kapı önüne dikmiş. Bir sanat değeri yok. Koruma altında değil. Konu bizi ilgilendirmiyor, ne yapacaklarına kendileri karar versin" dedi.