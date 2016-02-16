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Dünya

"Moskova'da Putin ile görüşen İran Savunma Bakanı 8 milyar dolarlık silah listesi sundu"

İkilinin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi

16 Şubat 2016 23:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehghan'ın almak istediği silah ve mühimmatın 8 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. 

CNN Türk'ün haberine göre; TASS ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'da bulunan İran Savunma Bakanı Hüseyin Denghan'ın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü duyurdu. Sözcü görüşmenin detaylarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Rusya'dan 8 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat almak isteyen İran'ın Savunma Bakanı Hüseyin Dehghan, mevkidaşı Sergey Şoygu’nun davetiyle Moskova'da.

2 gün boyunca Moskova'da temaslarda bulunacak olan Dehghan'ın almak istediği silah ve mühimmatları bir liste halinde sunduğu belirtiliyor. İran'ın istediği silah ve mühimmatın değerinin ise 8 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. İranlı bakanın ziyaretinde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.

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