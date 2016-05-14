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Dünya

Moskova'da mezarlık kavgası; 2 ölü 12 yaralı

Kavgaya karışan 50 kişi de gözaltına alındı

14 Mayıs 2016 20:59

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mezarlıkta çıkan toplu kavgada en az ikişinin öldüğü haber veriliyor.

Kentin güney batısında bulunan Hovanskoye mezarlığındaki kavgaya 200 kadar kişinin karıştığı belirtiliyor.

Tass ve Ria Novosti ajansları, kavgada silahların da kullanıldığını duyurdu.

Ölenlerden birinin polis memuru olduğu yolundaki haberler henüz doğrulanmadı.

Polis yetkilileri, 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters ajansına göre polis yetkilileri, kavganın mezarlıkta cenaze hizmetleri veren Orta Asyalı gruplar arasında çıktığını söyledi.

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