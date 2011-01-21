-MOSKOVA'DA KUM VE BUZDAN KİLİSE MOSKOVA (A.A) - 21.01.2011 - Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaz aylarında kum, kış aylarında buzdan heykel yapılırken, Moskova'da dini figürlerin heykelleri ve kilisenin maketleri hem kumdan hem de buzdan yapıldı. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesinin hemen yanında 450 metrekarelik bir çadırda açılan kum ve buzdan dini mekan ve figür heykelleri sergisine Moskovalılar yoğun ilgi gösterdi. Sergideki kumdan heykeller bölümü, geçen yıl mayıs ayındaki uluslararası kum heykelleri yarışması kapsamında açılırken, 7 metre yüksekliğinde ve 23 metre uzunluğundaki kumdan heykellerin yapımınında yaklaşık bin ton kum kullanıldığı kaydedildi. "Kutsal Rusya" adı verilen sergiye, daha sonra havanın soğumasıyla yapılan buzdan heykeller de eklenmiş. Kumdan yapılan makette Rusya'daki Pakrov Kilisesi, Rusların büyük saygı duyduğu ikon ressamı Andrey Rublev, Rus Ortodoksların tarihteki liderlerinden Aleksandır Nevski ve Rus kahraman Kinyaz Vladimir de askerleriyle birlikte resmedilmiş. "Kutsal Rusya Sergisi"nin Genel Sanat Yönetmeni ve UNESCO Uluslararası Ressamlar Derneği üyesi Roman Padgorni, serginin ilk önce kumdan heykellerle başladığını belirterek, "Uluslararası kum heykeller yarışmasının hazırlık etabı kapsamında 12 gün içinde 'Kutsal Rusya' başlığı altında açtığımız sergide gördüğünüz bu heykeller yapıldı. Bu dünyanın her tarafında var. Kum ekspozisyonu yapımında 6 ülkeden 12 heykeltıraş katıldı; Rusya, ABD, Kanada, Portekiz, Ukrayna ve İspanya'dan" diye konuştu. Önce sergideki kumdan heykellerin taslağının çizildiğini kaydeden Padgorni, "Serginin merkezinde Nerli'deki Pakrov Kilisesi bulunuyor. Rusya'da çok ünlü kiliselerden biri. Batı ve Doğu'nun kaynaşmasını sembolize eden kutsal insanlar ve ünlü yöneticilerin heykelleri, Kulikov savaşının tasviri kilisenin iki duvarında da anlatıldı" dedi. Padgorin, buzdan heykellerin yapımında kullanılan suyu da itinayla seçtiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buzun şeffaf olması tamamen suyun kalitesine bağlı. Malzeme bakarken, Moskova yakınındaki gölleri uzay haritalarından araştırdık. Göllerin rengi bizim için çok önemli. Yüksekten batığınızda mavi görünen göller buz heykeller için en iyi suya sahip olan göllerdir. Gölün üst bölümünün 20-25 cm kadar buzlaşmasını bekliyoruz. Hazır olduğunda buz küplerini keserek özel tekniklerle serginin olacağı yere getiriyoruz. Buz heykelleri yapımı için havanın en fazla eksi 15 olması gerekiyor. Daha soğuk havalarda cam gibi hassas madde olan buz kırılabiliyor."