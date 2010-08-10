Moskova'da görüş mesafesi 50 metre!

T24- Son 130 yılın en aşırı sıcaklarının görüldüğü Rusya'da, bir türlü söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle yayılan dumanın etkisiyle Moskova'da görüş uzaklığı 50 metreye kadar düştü.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkede 174 bin hektarlık alanda 557 ayrı orman yangınının sürdüğünü, son 24 saatte 247 yeni yangın çıktığını, 239 yangının söndürüldüğünü bildirdi.



76'sı büyük boyutta olan yangınlar nedeniyle Rusya'nın büyük bölümü dumanla kaplandı. Bataklıklardaki “torfö, yani “turba" yangınları nedeniyle gri bir tabakayla kaplanan Moskova'da durum her anlamda alarm verici boyuta ulaştı.

Rusya Acil Durum Bakanı Sergey Shoygu, Moskova'nın doğusunda bulunan Sarov Nükleer Araştırma Merkezi'nin ardından, alevler Snezhinka'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'ne yaklaştığını bildirirken bütün ekiplerin bu bölgeye kaydırılmasını istedi.

Havaalanlarında görüş uzaklığının 100 metrenin altına düşmesi sonucu Moskova ve çevresinde uçak seferleri önemli ölçüde aksadı.

Sağlık yetkilileri, Moskova'da ölüm vakalarının neredeyse 2 kat arttığını, günde yaklaşık 360 ölümün görüldüğü başkentte son günlerde bu rakamın günde 700'e yaklaştığını bildirdi.

Havadaki karbonmonoksit oranının normalin 7-8 kat üstüne çıktığı Moskova'da sokaklar büyük ölçüde boşalırken dışarı çıkanlar da maskeyle dolaşıyor.

Normalde 13-14 derece olan sıcaklar 40 dereceye yaklaşırken, duman nedeniyle pencerelerin bile açılamaz olduğu belirtildi. Klima kullanımının yaygın olmadığı ülkede vantilatör fiyatları 7-8 kat arttı.

Çekilen sıkıntı üzerine Almanya 100 bin maske göndereceğini açıkladı.

Sıcak ve kirli havadan kaçmak isteyen çok sayıda kişi Türkiye başta yurtdışındaki tatil merkezlerine gitmek için kuyruğa girmesine rağmen duman nedeniyle Rusya çapında 60 binden fazla seferin gecikmeli yapılabildiği ya da ertelendiği açıklandı.

Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Kanada gibi ülkeler Moskova'daki elçiliklerinde çalışmaları ya tamamen durdurdu ya da sınırlandırdı.

Çok sayıda yabancı diplomat ailesi Moskova'dan ayrıldı. Rusya Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gennadiy Onişçenko maskesiz sokağa çıkılmaması halinde tehlike bulunmadığını savunurken yabancıların ülkeyi terk etmemesi çağrısı yaptı.