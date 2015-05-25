Moskova’da gamalı haçlı hediyelik eşyalar

Irkçılık ve nefret söylemi ile mücadele eden Yahudi kuruluşu The Simon Wiesenthal Center, Rus yöneticilerden Moskova’da lüks otellerde hediyelik eşya dükkanlarında satılan gamalı haçlı hediyelik ürünlerin kaldırılmasını talep etti.

The Simon Wiesenthal Center Direktörü Dr. Shimon Samuels, Rusya Başsavcısı Yuri Yakovlev Chaika’ya yazdığı mektupta, söz konusu hediyelik eşyaları üreten ve dağıtanlara karşı nefret söylemi kapsamında dava açılmasını istedi.

Samuels, Nazilerin Avrupa’dan atılmasında ve Yahudilerin katledildiği ölüm kamplarının kurtarılmasında büyük rolü olan Kızıl Ordu’yu övdüğü mektubunda şöyle dedi: “Londra’da doğmuş biri olarak Kızıl Ordu’nun savaşta doğu cephesinde yaptıklarından her zaman övgü ile söz ettim.

Şalom gazetesinde yayımlanan habere göre, savaşta Rus ordusunun kazandığı başarılar sayesinde İngiltere hiçbir zaman naziler tarafından işgal edilmemiş ve bu sayede binlerce İngiliz Yahudi hayatta kalmıştır.

Ancak 2. Dünya Savaşı ve Holokost’tan alınacak Dersler adlı bir konferans için geldiğim Moskova’da otelin hediyelik eşya dükkanında gördüğüm gamalı haçlı eşyalar beni şoke etti.

Rusya’da bu tür ürünlerin dağıtılıp satılmasının yasak olduğunu biliyoruz, dolayısı ile kanuni otoritenin konuyu mahkemeye taşımasını talep ediyorum. ”