Moskova'da esrarengiz Medvedev posterleri

T24

Moskova'nın merkezinde peyda olan posterlerde uzay kıyafetine bürünmüş halde görününen Dmitri Medvedev, akıllara derhal perşembe günü Moskova'da vizyona girmesi beklenen ''Captain America: The First Avenger'' filmini getiriyor.Bu ay başında ABD sinemalarında gösterilmeye başlayan aksiyon filmi, cılız bir oğlanın bir süper kahramana dönüşümünü anlatıyor. Filmin Rusya'daki dağıtımcı firması, posterleri reklam olsun diye kendilerinin hazırladığı iddiasını yalanladı. Fransız haber ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, posterleri ''aptalca bir şey'' diyerek eleştirdi.Rus medyası, posterlerin ismini açıklamayan bir sanatçının eseri olduğunu bildiriyor. Basın kuruluşlarıyla temasa geçen isimsiz sanatçı, espiri maksadıyla hazırladığı posterlerin hiçbir siyasi mesaj içermediğini söyledi.Mayıs ayında da Moskova'da Başkan Medvedev ile Başbakan Putin'i üzerlerine aynı tenis şortlarını geçirmiş halde gösteren posterler asılmıştı. Posterlerin arkasındaki kişi olduğunu iddia eden isimsiz sanatçı, ''Ben terörist değilim, sanat yapıyorum. Eserlerimin saldırganlık içermediğini umarım yetkililer de görüyordur.'' diyor. Ama muhabirler, Rusya hükümetinin posterleri hiç komik bulmadığı inancında.Önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenleneceği Rusya'da Putin ve Medvedev arasında kimin adaylığını koyacağı henüz açıklık kazanmamış bir tartışma konusu.