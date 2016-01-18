T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moskova'da "Alo burada Türk ürünü satılıyor!" hattı açıldı

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinden beri Rusya yönetimi yaptırım kararları alıyor

18 Ocak 2016 21:45

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından bir dizi yaptırım kararı alan Moskova yönetimi Moskovalılar için marketlerde bulunan Rusya'ya girişi yasaklanan Türk ürünlerini şikayet edebilecekleri bir hat kurdu.

DHA'nın Rus Vesti.ru haber sitesine dayandırdığı habere göre   Moskovalılar şikayetlerini 8-495-785-37-41 telefon numarasına veya maille yapabilecekler. Ayrıca İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'ne de şikayette bulunulabileceği belirtildi.

1 Ocak 2016'dan itibaren, Rusya'ya Türk ürünlerinin sevkiyatı yasaklandı. Yaptırım listesinde portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, kayısı, şeftali, erik, çilek, domates, salatalık, lahana, brokoli, soğan, tavuk eti, karanfil, çiklet ve tuz yer alıyor.

ETİKETLER

rusrusyauçakmarketyasakyaptırımdünyamarketalohattürkhaber

İlgili Haberler

Rusya ekonomik yaptırımları gevşetiyor

Kararda sebze-meyve ithalindeki yasağın yarattığı enflasyonist baskının etkili olduğu belirtiliyor

Rusya: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar hafifletilmeyecek!

Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova, yaptırımların hafifletileceği yönündeki iddiaları yalanladı

Bugün: Rusya batıyor, halk alacak mal bulamıyor

MB rezervleri geçen yıl 510 milyar dolar düzeyinden, 370 milyar dolara geriledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24