Moskova'da "Alo burada Türk ürünü satılıyor!" hattı açıldı

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından bir dizi yaptırım kararı alan Moskova yönetimi Moskovalılar için marketlerde bulunan Rusya'ya girişi yasaklanan Türk ürünlerini şikayet edebilecekleri bir hat kurdu.

DHA'nın Rus Vesti.ru haber sitesine dayandırdığı habere göre Moskovalılar şikayetlerini 8-495-785-37-41 telefon numarasına veya maille yapabilecekler. Ayrıca İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'ne de şikayette bulunulabileceği belirtildi.

1 Ocak 2016'dan itibaren, Rusya'ya Türk ürünlerinin sevkiyatı yasaklandı. Yaptırım listesinde portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, kayısı, şeftali, erik, çilek, domates, salatalık, lahana, brokoli, soğan, tavuk eti, karanfil, çiklet ve tuz yer alıyor.