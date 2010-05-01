Moskova'da 1 Mayıs

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov'un da eşlik ettiği bandolu yürüyüşte başı çeken grubun tekerlekli gösterisi, yürüyüşe renk kattı.



Mironov'un da eşlik ettiği yürüyüşe katılanların genellikle sarı ağırlıklı bayraklar taşıdığı dikkat çekerken Rusya Komünist Partisi taraftarları da Oktayabrskaya Meydanı'nda Lenin heykelinden Kızılmeydan'a doğru başlattığı yürüyüşte kızıl bayraklara ağırlık verdi.



Rus İtar-Tass ajansı, bugün Moskova genelinde 5 gösteri, 3 yürüyüş ve 11 toplantının yapılacağını belirtirken, yetkililerin tüm bu toplantılara yaklaşık 40 bin kişinin katılacağı tahmininde bulunduğunu duyurdu. Polis Rusya genelinde 1,7 milyon kişinin 1 Mayıs'ı kutladığını kaydetti.



Komünist Parti'nin düzenlediği Kızılmeydan Yürüyüşü'ne katılan göstericilerin NATO aleyhine sloganlar atarak, Lenin ve Stalin posterleri taşıdığı bildirildi. (AA)