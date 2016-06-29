Moskova yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor



Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki turizm branşına karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını onayladığı belirtildi. Putin'in ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde çaba göstereceğini söylediği de aktarıldı.

Moskova'nın açıklamasında Putin'in iki ülke arasındaki ticaretin yeniden canlandırılması talimatı verdiği de vurgulandı.

Ruslar, Türkiye'ye gelen en önemli turist grubunu oluşturuyordu. Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Moskova, Rusya'dan Türkiye'ye yapılan seyahatlere ve ucuz uçak seferlerine yasak getirmişti.

Rus turistlerin bu yaz Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle Türkiye'nin güneyindeki otellerin büyük bir bölümü boş kaldı. Türkiye Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre turizmde geçen ay, Mayıs 2015'e kıyasla yüzde 91,8 gerileme kaydedildi.#galler

Kapsamlı bir yasak listesi vardı

Rusya, Türk malı birçok meyve, sebze ve et ürününün Rusya'ya girişini 1 Ocak 2016 itibarıyle yasaklamıştı. Yasak listesine giren gıda maddeleri arasında narenciye ürünlerine, domates, salatalık, karnabahar, brokoli ve soğan bulunuyordu. Rusya hükümetinin Türkiye’ye yaptırımlar listesinde taze karanfil de yer alıyordu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Rusya'yla gerilimde Türkiye'nin ekonomik kaybının 9 milyar doları bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yüz yüze görüşme

Putin ve Erdoğan'ın ayrıca 20 sanayileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelerden oluşan G20'nin Çin'in güneyindeki Hangzhou kentinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.