Moskova ve Paris arasında Suriye gerginliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris ziyaretini iptal etti. Moskova yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin Rus ordusunun Suriye'deki bombardımanlarına yönelttiği eleştiriye ziyareti iptal ederek tepki gösterdi.

Moskova-Paris ilişkileri, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini öngören karar tasarısının Rusya tarafından veto edilmesinin ardından gerilmişti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'e Suriye konulu bir çalışma toplantısı yapılmasının önerildiği, bunun üzerine Putin'in Fransa ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Ortodoks Katedrali'nin açılışını yapmak üzere Paris'e gidecekti.

Yaptırımlar genişletilebilir

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya'nın veto kararına tepki göstererek Putin'i 19 Ekim'de Paris'te ağırlayacak olmaktan pişmanlık duyduğunu üstü kapalı dile getirmişti.

Fransa hükümetinin Rusya'ya ek yaptırım uygulama ihtimalinin görüşülmesi için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çağrıda bulunduğu öğrenildi. AB'nin Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya uygulamakta olduğu yaptırımların süresi ocak ayı sonunda doluyor. AB – Rusya ilişkileri 20 ve 21 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak.

Resmen doğrulanmayan haberlere göre Putin'in Paris ziyareti sırasında Ukrayna anlaşmazlığıyla ilgili bir zirve buluşması da yapılacaktı. Zirveye Hollande ve Putin'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katılmaları öngörülmekteydi.

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Reuters/AFP/dpa/AG/HS