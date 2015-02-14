Moskova turizmde çığır açtı! Turistler çatışma bölgesinde tankla gezecek

Moskova merkezli Megapolis Kurort adlı turizm firması, Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışma yaşanan Donetsk ve Lugansk kentlerine seyahatler düzenleyeceğini açıkladı. Firma, turistlerin tanklarda gezeceğini duyurdu.

Radikal'in yayımladığı Daily Mail’de yer alan habere göre, tura hali hazırda 10 kişinin katılmak istediği belirtildi. Firma, dört günlük tura katılanlara koruma verileceğini ifade ederken, seyahat maliyetinin 2 bin ila 3 bin dolar arasında olduğu açıklandı. Tankların beş ila yedi arasında kişiyi taşıyabildiğini söyleyen firmanın ortaklarından Anatoly Aronov, tura katılanların “kendi risklerini aldıklarını” vurguladı.

Lugansk: İnsanların yası üzerinden para kazanılmaz



Ayrılıkçıların kurduğu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Turizm ve Spor Bakanı Stanislav Vinokurov, “Burada ölüm, gözyaşı ve yas var ve böyle bir teklif almayı hiç beklemiyordum, özellikle de Moskova’dakilerden. Turizm endüstrisinde girişimleri anlıyorum ve destekliyorum, ancak insanların yası üzerinden para kazanmayı desteklemiyorum” dedi.