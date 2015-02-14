T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova turizmde çığır açtı! Turistler çatışma bölgesinde tankla gezecek

Rus Megapolis Kurort adlı turizm firması, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk kentine seyahatlere başlayacağını açıkladı

14 Şubat 2015 19:31

Moskova merkezli Megapolis Kurort adlı turizm firması, Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışma yaşanan Donetsk ve Lugansk kentlerine seyahatler düzenleyeceğini açıkladı. Firma, turistlerin tanklarda gezeceğini duyurdu.

Radikal'in yayımladığı Daily Mail’de yer alan habere göre, tura hali hazırda 10 kişinin katılmak istediği belirtildi. Firma, dört günlük tura katılanlara koruma verileceğini ifade ederken, seyahat maliyetinin 2 bin ila 3 bin dolar arasında olduğu açıklandı. Tankların beş ila yedi arasında kişiyi taşıyabildiğini söyleyen firmanın ortaklarından Anatoly Aronov, tura katılanların “kendi risklerini aldıklarını” vurguladı.

 

Lugansk: İnsanların yası üzerinden para kazanılmaz

 


Ayrılıkçıların kurduğu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Turizm ve Spor Bakanı Stanislav Vinokurov, “Burada ölüm, gözyaşı ve yas var ve böyle bir teklif almayı hiç beklemiyordum, özellikle de Moskova’dakilerden. Turizm endüstrisinde girişimleri anlıyorum ve destekliyorum, ancak insanların yası üzerinden para kazanmayı desteklemiyorum” dedi.

ETİKETLER

moskovarus firmasavaşturizmukrayna

İlgili Haberler

Ukrayna'da ordu Donesk Havaalanı'na operasyon düzenledi

Ukrayna ordusu, Rus yanlılarının işgal ettiği Donesk Havaalanı'na operasyon düzenledi

'Ukrayna savaş suçu işliyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna hükümet birliklerinin ülkenin doğusunda düzenledikleri saldırılarda kullandıkları roketlerle savaş suçu işlediğini öne sürüyor.

Ukrayna ordusu kimya fabrikasını vurdu

Ukrayna ordusu, ayrılıkçı Donetsk bölgesine düzenlediği operasyonda bir kimya fabrikasını vurdu

Ukrayna'da endişeli saatler

Ukrayna'da ateşkesin başlamasına saatler kala ABD, Rusya'nın ayrılıkçılara silah sevk etmeye hazırlandığını iddia etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24