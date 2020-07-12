Moskova Patrikhanesi'nden Ayasofya tepkisi: Ortodokslar için bir darbe

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya'nın statüsünü müzeden camiye kararının tüm dünyadaki 'Ortodokslar için bir 'darbe olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Ayasofya'nın statüsünün 86 yıl aradan sonra değiştirilmesine Rusya Ortodoks Kilisesi'nden bir tepki geldi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Hilarion, "Bu, tüm dünyadaki Ortodokslara vurulan bir darbe. Zira c. Bundan dolayı söz konusu kararı büyük bir üzüntüyle karşıladık" dedi.

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