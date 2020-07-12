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Dünya

Moskova Patrikhanesi'nden Ayasofya tepkisi: Ortodokslar için bir darbe

"Katolikler için Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası ne ifade ediyorsa, dünya genelindeki Ortodoks Hristiyanlar için de Ayasofya o kadar önemli bir sembol"

12 Temmuz 2020 07:28

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya'nın statüsünü müzeden camiye kararının tüm dünyadaki 'Ortodokslar için bir 'darbe olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Ayasofya'nın statüsünün 86 yıl aradan sonra değiştirilmesine Rusya Ortodoks Kilisesi'nden bir tepki geldi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Hilarion, "Bu, tüm dünyadaki Ortodokslara vurulan bir darbe. Zira c. Bundan dolayı söz konusu kararı büyük bir üzüntüyle karşıladık" dedi.

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